Schwerin

Erneut mehr Schulschwänzer in Mecklenburg-Vorpommern

07.07.2018, 10:16 Uhr | dpa

Die regulären Ferienzeiten scheinen immer mehr Schülern in Mecklenburg-Vorpommern nicht auszureichen. Auch im Schuljahr 2016/2017 sei die Zahl der Schüler, die dem Unterricht unentschuldigt fernblieben, gestiegen, konstatierte die Chefin der Linksfraktion im Landtag, Simone Oldenburg. Sie berief sich auf die Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zu unentschuldigten Fehltagen. Demnach wiesen im Schuljahr 2016/2017 mehr als 5400 Schüler an allgemeinbildenden Schulen Fehltage auf. Das waren 4,2 Prozent der rund 128 000 Schüler an staatlichen Schulen. Im Schuljahr 2015/2016 habe der Anteil bei 3,9 Prozent, im Schuljahr davor noch bei 2,9 Prozent gelegen.