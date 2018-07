Offenbach am Main

Sommer schwächelt zum Wochenstart nur leicht

07.07.2018, 12:35 Uhr | dpa

Das Wetter zeigt sich in Hessen weiter von seiner sommerlichen Seite. Vor allem am Sonntag strahlt die Sonne hessenweit vom blauen Himmel herunter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag berichtete. Mit 24 bis 29 Grad wird es warm, aber nicht zu heiß. Am Montag und Dienstag gesellen sich dann zur Sonne auch einige Wolken hinzu und der Sommer schwächelt leicht. Die Temperaturen steigen nicht mehr ganz so hoch.

Am Montag bleibt es bei Höchstwerten von 27 Grad noch meist trocken. Am Dienstag kann es vor allem im nordhessischen Bergland zu einzelnen Schauern kommen. Dazu kühlt es mit nur noch maximal 23 Grad weiter ab. Ab der Wochenmitte setzt sich dann von Westen her die Sonne wieder häufiger durch. Auch die Temperaturen steigen langsam wieder an und könnten am nächsten Wochenende erneut an der 30-Grad-Marke kratzen.