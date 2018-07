Berlin

Jugendliche mit Messern und Pfefferspray angegriffen

07.07.2018, 13:04 Uhr | dpa

Mehrere Jugendliche sind in Berlin-Marzahn aus einer rund 20-köpfigen Gruppe heraus angegriffen und verletzt worden. Einzelne Angreifer sollen bei dem Vorfall am Freitagnachmittag mit Messern und Pfefferspray bewaffnet gewesen sein, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Verletzten - eine 15-Jährige, ein 14- und ein 21-Jähriger - mussten ambulant behandelt werden.

Die Angreifer entkamen, bevor die Polizei am Ort des Geschehens in der Franz-Stenzer-Straße ankam. Zu den Hintergründen des Angriffs sei noch nichts bekannt, hieß es. Im Bericht war von einem "besonders schweren Landfriedensbruch" die Rede. Die Kripo ermittelt.