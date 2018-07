Halle (Saale)

Tausende Besucher bei Wissenschaftsnacht in Halle

07.07.2018, 13:19 Uhr | dpa

Probieren, experimentieren, staunen: Die mehr als 300 Veranstaltungen der Langen nach der Wissenschaft in Halle haben nach Angaben der Organisatoren Tausende neugierige Nachtschwärmer angelockt. Weil keine Eintrittskarten verkauft worden seien, gebe es jedoch keine genaue Zahl, teilte die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Samstag mit. Demnach hätten allein das Programm auf dem Universitätsplatz kurz vor Mitternacht schätzungsweise etwa 2500 Menschen verfolgt. Zwischen 17.00 und 1.00 Uhr seien die Türen verschiedener Forschungseinrichtungen für Besucher offen gewesen. Es war die 17. Ausgabe der Wissenschaftsnacht in der Saalestadt.