Unfälle

Auto überschlägt sich auf der A4: Drei Verletzte

07.07.2018, 13:23 Uhr | dpa

Ein 49-jähriger Mann und seine beiden Mitfahrer sind am Samstag bei einem Unfall auf der Autobahn 4 nahe Herleshausen (Werra-Meißner-Kreis) an der thüringisch-hessischen Landesgrenze verletzt worden. Aus zunächst ungeklärter Ursache war der Fahrer nach rechts von der Autobahn abgekommen und auf eine abgesenkte Leitplanke geraten. Wie die Autobahnpolizei Bad Hersfeld weiter berichtete, überschlug sich der Wagen und landete auf der Seite liegend auf dem Standstreifen. Ersthelfer unterstützten die drei Männer beim Verlassen des Autos. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Während der rund zweistündigen Bergungsarbeiten kam es in Fahrtrichtung Dresden zu einem bis zu fünf Kilometer langen Stau.