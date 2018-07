Hamburg

Mann wird bei Sturz durch Dachluke verletzt

07.07.2018, 13:27 Uhr | dpa

Bei einem Streit in Hamburg-Harburg ist ein 61-jähriger Mann durch eine Dachluke gefallen und dabei verletzt worden. Der Polizei zufolge feierten am Freitagabend zwei Männer und zwei Frauen auf einem Flachdach. Dabei sei auch Alkohol getrunken worden, teilte ein Polizeisprecher am Samstag mit. Die beiden 54 und 61 Jahre alten Männer gerieten im Verlauf des Abends in Streit, der in eine Prügelei ausartete. Der 61-Jährige stürzte hierbei durch eine Dachluke fünf Meter in die Tiefe und erlitt Verletzungen am Hinterkopf und am Brustkorb. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Mann absichtlich geschubst oder versehentlich gefallen war, ist zunächst unklar gewesen. Auch zu den Hintergründen des Streits gab es am Samstagmittag keine Angaben.