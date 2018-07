Baunatal

Autos prallen frontal aufeinander: Drei Verletzte

07.07.2018, 15:22 Uhr | dpa

Drei Menschen sind am Samstag bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße nahe Baunatal in Nordhessen verletzt worden. Eine 48-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Unfallauto befreit werden, wie die Polizei in Kassel mitteilte. Ein 50 Jahre alter Fahrer hatte auf der L3218 beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen. Die beiden Autos prallten frontal aufeinander. Die Fahrer wurden leicht verletzt. Sie wurden ebenso wie die Beifahrerin des Unfallverursachers in Krankenhäuser gebracht. Die Autos mussten mit Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 30 000 Euro abgeschleppt werden.