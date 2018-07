Cham

Regensburg gewinnt Testspiele: Fürths Caligiuri verletzt

07.07.2018, 15:50 Uhr | dpa

München (dpa/lby) - Der SSV Jahn Regensburg hält sich in der Vorbereitung auf die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga in Testspiele weiter schadlos. Die Oberpfälzer feierten am Samstag ein standesgemäß deutliches 9:1 (3:1) beim unterklassigen ASV Cham. Am Vorabend hatte das Team von Trainer Achim Beierlorzer einen Test gegen den Regionalligisten 1. FC Schweinfurt mit 3:2 (1:1) gewonnen.

Auch die SpVgg Greuther Fürth gewann am Freitagabend ihre Partie gegen den Bayernliga-Aufsteiger ASV Vach deutlich mit 5:0 (4:0). Wermutstropfen war eine Verletzung von Marco Caligiuri, der einen Muskelfaserriss in der rechten Wade erlitt. Wie lange der Kapitän ausfällt, war zunächst unklar.