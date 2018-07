Halle (Saale)

1500 Besucher bei Baustellenfest in Halle

07.07.2018, 15:58 Uhr | dpa

Betreten der Baustelle erwünscht: Rund 1500 Besucher haben sich am Samstag über die großräumigen Bauarbeiten an einer der wichtigsten innerstädtischen Straßen in Halle informiert. Während des Baustellenfestes in der Großen Steinstraße haben Führungen und eine Präsentation von archäologischen Funden Gäste angelockt, teilten die Stadtwerke Halle als einer der Veranstalter mit. Auch eine Minikinderbaustelle, einen Mitmachzirkus und eine Modenschau habe es gegeben, hieß es.

Die Große Steinstraße in Halle wird seit Februar zwischen Kleinschmieden und Franzosenweg ausgebaut und vollständig modernisiert. Erneuert würden unter anderem die Straßenbahngleise, die Fahrbahn sowie Geh- und Radwege. Auch neue Fernwärme-, Elektro-, Abwasser-, Trinkwasser- und Telekommunikationsleitungen seien Teil der Maßnahme, die rund 12,5 Millionen Euro kosten soll.