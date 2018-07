Erfurt

Hilfloser Mann in Erfurt durch Schläge und Tritte verletzt

07.07.2018, 16:06 Uhr | dpa

Ein 52 Jahre alter Mann ist in Erfurt von einem oder mehreren Unbekannten durch Schläge und Tritte verletzt worden. Der Mann sei in der Nacht zum Samstag betrunken auf dem Heimweg zu Fall gekommen und eingeschlafen, teilte die Polizei mit. Seine hilflose Lage hätten der oder die Unbekannten ausgenutzt, um ihn zu traktieren. Erst am Samstag sei er auf einer Polizeidienststelle erschienen, um Anzeige zu erstatten. Zu Tathergang, Tatzeit und beteiligten Personen habe er keine Angaben machen können, so die Polizei. Bei dem Mann seien eine Rippenprellung sowie ein Bluterguss im Gesicht festgestellt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.