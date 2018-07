Hamburg

Taraja gewinnt Mehl-Mülhens-Trophy auf Hamburger Derbybahn

07.07.2018, 16:35 Uhr | dpa

Nach einem Glanzritt ihres Jockeys Bauyrzhan Murzabayev hat die drei Jahre alte Stute Taraja am Samstag auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn die Mehl-Mülhens-Trophy gewonnen. In dem mit 55 000 Euro Euro dotierten Rennen setzte sich Taraja nach 2200 Metern gegen zwei Stuten durch, die sich im toten Rennen den zweiten Platz teilten: Die von Maxim Pecheur gerittene Dina und Night of England mit Filip Minarik im Sattel waren auch durch Zielfoto nicht zu trennen und wurden gleichauf Zweite.

Die von Henk Grewe in Köln trainierte Siegerin erreichte beim fünften Start den zweiten Sieg für den Rennstall Gestüt Hachtsee von Reginald Graf von Norman, der ein Preisgeld von 32 000 Euro kassierte. Coach Grewe, der Aufsteiger der deutschen Trainerszene, stellte mit Night of England auch eine der beiden Zweitplatzierten.

Für den Preis der Diana - das Deutsche Stutenderby Anfang August in Düsseldorf - hat die Siegerin keine Nennung und soll auch nicht nachgenannt werden. Die klare Favoritin Go Rose wurde nur Letzte im Feld der neun Stuten.