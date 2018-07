Mainz

Mainz 05 verpflichtet französischen Verteidiger Niakhaté

07.07.2018, 19:32 Uhr | dpa

Der FSV Mainz 05 verstärkt sich weiter. Der Fußball-Bundesligist hat am Samstag den Innenverteidiger Moussa Niakhaté verpflichtet. Der französische U21-Nationalspieler kommt vom französischen Erstligisten FC Metz an den Bruchweg und hat dort einen langfristigen Vertrag bis 30. Juni 2023 unterschrieben. Für Metz bestritt der Linksfuß in der vergangenen Saison 38 Pflichtpartien. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Clubs Stillschweigen, teilte der FSV mit.

"Moussa Niakhaté war unter anderem durch seine Einsätze in den französischen U-Mannschaften schon länger in unserem Blickfeld", sagte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder. "Er ist ein topausgebildeter Spieler mit sehr guten Anlagen und physischem Spielstil." Nach dem kürzlich zu Borussia Dortmund gewechselten Abdou Diallo sei der 22-Jährige der nächste U21-Nationalspieler aus Frankreich für die Abwehr der Rheinhessen. Er könne als Innenverteidiger, aber auch auf beiden Außenpositionen spielen.