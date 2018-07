Milano

AC Mailand holt HSV-Profi Alen Halilovic

07.07.2018, 20:40 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat einen Abnehmer für Profi Alen Halilovic gefunden. Der 22 Jahrer alte Mittelfeldspieler wechselt zum AC Mailand in die italienische Serie A und hat dort nach Vereinsangaben vom Samstag einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben. Der HSV hatte den Kroaten vor zwei Jahren vom FC Barcelona für fünf Millionen Euro verpflichtet. In der Hansestadt kam er aber nicht zurecht und wurde an UD Las Palmas verliehen.