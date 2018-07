Wolfsburg

Bomben-Entschärfung: Teile von Wolfsburg werden evakuiert

08.07.2018, 02:58 Uhr | dpa

Für die geplante Entschärfung eines Blindgängers auf dem Volkswagengelände müssen heute rund 4000 Wolfsburger ihre Wohnungen verlassen. Der Sicherheitsbereich um die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg umfasst auch Teile der Innenstadt südlich des Werkes, den Hauptbahnhof und den Mittellandkanal, wie die Stadt mitteilte. Außer den zahlreichen Straßensperrungen ist deshalb auch der Bahn- und Schiffsverkehr eingeschränkt. Auf der ICE-Strecke zwischen Hannover und Berlin ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen.

Rund 300 Einsatzkräfte werden nach Angaben der Stadt ab 8 Uhr im Einsatz sein, damit der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Hannover gegen 11 Uhr mit der Entschärfung beginnen kann. "Wenn alles glatt läuft, rechnen wir mit einem Ende des Einsatzes in den frühen Nachmittagsstunden", sagte eine Sprecherin. Für die betroffenen Bewohner richtet die Stadt in der Aula eines Gymnasiums einen Anlaufpunkt ein. Bei Volkswagen findet in dem betroffenen Zeitraum keine Produktion statt.