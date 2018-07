Friedrichshafen

Fachmesse Eurobike beginnt in Friedrichshafen

08.07.2018, 03:54 Uhr | dpa

Weit mehr als nur Drahtesel: Heute beginnt die Fachmesse "Eurobike". Drei Tage lang dreht sich dann in Friedrichshafen alles um Produkte, Marken und Trends aus der Welt der Fahrräder. In diesem Jahr richtet die Eurobike sich erstmals ausschließlich an Fachbesucher. Sie dauert nur drei Tage - statt vier wie in den Vorjahren. Bisher war die Schau am letzten Tag für alle Interessierten geöffnet.

Die Veranstalter rechnen bei der Fahrrad-Schau mit insgesamt gut 43 000 Besuchern; rund 1400 Aussteller aus 50 Ländern werden vertreten sein, darunter auch viele Firmen anderer Branchen, die neu in den Fahrradmarkt drängen. Besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr erneut bei E-Bikes und elektrischen Antrieben; neue Motoren, bessere und kleinere Akkus oder auch Lasten-Räder stehen im Fokus.