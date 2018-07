Schwerin

Elektroschocker bleiben Ausnahme bei der Polizei in MV

08.07.2018, 09:30 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern wird nicht dem Beispiel Hessens folgen, das seine Polizei landesweit mit Elektroschockern ausrüsten will. Der Einsatz der sogenannten Taser bleibe wie bisher auf die Spezialeinheit des Landeskriminalamts beschränkt und werde nicht zur Standardausrüstung der Vollzugsbeamten im Nordosten gehören, erklärte ein Sprecher des Innenministeriums in Schwerin. Er verwies auf einen entsprechenden Passus in der Begründung zum 2011 vom Landtag geänderten Landespolizeigesetz.

Dennoch rüstet auch die Polizei im Nordosten technisch auf. Von Mittwoch an soll in drei Dienststellen der Einsatz von Körperkameras getestet werden. Die sogenannten Bodycams werden an der Schulter getragen. Mit den Geräten können Gefahrensituationen oder Angriffe auf Beamte aufgezeichnet und die Aufnahmen bei Bedarf als Beweismittel genutzt werden. Die Nutzung solcher Kameras ist aus Datenschutzgründen umstritten.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte die Ausrüstung seiner Beamten mit Tasern mit guten Erfahrungen aus der seit 2017 laufenden Testphase begründet. Die Waffe habe einen hohen präventiven Effekt und oftmals zur Deeskalation beigetragen. Sie solle die Schusswaffen nicht ersetzen, sei als taktisches Einsatzmittel aber eine sinnvolle Ergänzung der Ausrüstung der Schutzpolizisten, sagte er.

Bei einem Taser-Einsatz schießt der Polizist aus einer Distanz von drei bis fünf Metern mit Draht verbundene Pfeile ab. Ein Leuchtpunkt auf dem Körper der Zielperson zeigt die Trefferstelle an. Die Pfeile dringen etwa einen Zentimeter tief in die Haut ein und versetzen dem Getroffenen einen Stromschlag mit hoher Spannung, der darauf für mehrere Sekunden handlungsunfähig wird.