Nahezu 400 Prostituierte in Trier, Mainz und Ludwigshafen

08.07.2018, 09:32 Uhr | dpa

Ein Jahr nach dem Inkrafttreten des Prostituiertenschutzgesetzes gibt es in Rheinland-Pfalz noch keinen umfassenden Überblick zur Umsetzung der Bestimmungen. Die Daten aus der bisherigen Erhebung seien noch nicht belastbar, erklärt das Statistische Landesamt. Allein in den drei Städten Trier, Mainz und Ludwigshafen haben sich nach Angaben der Verwaltungen bislang nahezu 400 Prostituierte angemeldet, wie es in dem Gesetz bestimmt wird.

In Trier haben sich bislang 308 Prostituierte angemeldet, in Mainz etwa 60 und in Ludwigshafen 24. Anträge auf Zulassung haben in Trier 19 Prostitutionsstätten gestellt. In Mainz sind es 11 und in Ludwigshafen 2 - wobei der Verwaltung nach Angaben eines Stadtsprechers drei Bordellbetriebe bekannt sind. Zwei Anträge liegen für den Landkreis Trier-Saarburg vor, mit der die Stadt Trier eine Zweckvereinbarung geschlossen hat.

Die Zahl der Anmeldungen von Prostituierten sei noch wenig aussagekräftig, sagt ein Sprecher der Stadt Mainz. Die Anmeldung sei dort vorgesehen, wo "die Tätigkeit vorwiegend ausgeübt werden soll". Doch die Szene sei sehr fließend und von häufigen Standortwechseln geprägt. Dies gilt auch für Ludwigshafen mit seiner engen Nachbarschaft zu Mannheim.