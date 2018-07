Belm

Junger Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

08.07.2018, 09:35 Uhr | dpa

Ein 21 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in der Nähe von Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Der junge Mann sei am Samstagabend bei Belm (Landkreis Osnabrück) in einer Kurve auf die Gegenspur geraten und dort mit einem Auto kollidiert, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen. Die 39 Jahre alte Autofahrerin blieb unverletzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.