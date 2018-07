Winterberg

Mann mit Gleitschirm abgestürzt und schwer verletzt

08.07.2018, 11:03 Uhr | dpa

Ein Mann ist in Winterberg im Sauerland mit seinem Gleitschirm abgestürzt und schwer verletzt worden. Der 56-Jährige sei von einer Anhöhe gestartet und zunächst geflogen. Zeugen hätten beobachtet, wie der Schirm plötzlich in sich zusammengefallen sei, hieß es. Der Mann stürzte zu Boden. Aus welcher Höhe der Absturz erfolgte, konnte die Polizei nicht sagen. Laut Mitteilung erlitt der Flieger unter anderem mehrere Knochenbrüche und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Die Ursache des Unfalls war zunächst unbekannt.