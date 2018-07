Moritzburg

Vermisster Schwimmer tot aufgefunden

08.07.2018, 11:05 Uhr | dpa

Ein seit Tagen vermisster Schwimmer ist im Dippelsdorfer Teich bei Moritzburg tot aufgefunden worden. Taucher haben die Leiche des 50-Jährigen am Samstag etwa 60 Meter vom Ufer entfernt entdeckt, wie die Polizei in Dresden mitteilte. Anzeichen für eine Straftat gebe es derzeit nicht. Die Ermittlungen zur genauen Todesursache sollen in der kommenden Woche fortgeführt werden, hieß es am Sonntag.

Der Mann war am Donnerstag mit einem Bekannten in dem Teich schwimmen gewesen. Er wollte zu einer Insel und kehrte daraufhin nicht zum Ufer zurück. Sein Bekannter, der auf halber Strecke bereits umgekehrt war, hatte die Rettungskräfte alarmiert. Zunächst war die Suche nach dem Mann erfolglos geblieben.