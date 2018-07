Neuss

DEL startet mit Final-Neuauflage Berlin gegen München

08.07.2018, 11:24 Uhr | dpa

München (dpa/lby) - Die Deutsche Eishockey Liga startet mit einer Neuauflage des Playoff-Finales zwischen den Eisbären Berlin und Meister EHC Red Bull München in die neue Saison. Die Partie wird am 14. September 2018 ausgetragen und live bei Sport1 übertragen. Das teilte die DEL am Samstag mit. Der komplette Spielplan für die Saison 2018/2019 wird an diesem Montag vorgestellt. Der letztjährige Halbfinalist Nürnberg Ice Tigers gastiert in Schwenningen, die Augsburger Panther bei den Kölner Haien. In Straubing kommt es zum bayerischen Derby zwischen den Tigers und dem ERC Ingolstadt.