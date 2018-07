Hattstedtermarsch

Kind läuft vor Auto: lebensgefährlich verletzt

08.07.2018, 11:26 Uhr | dpa

Hattstedtermarsch (dpa/lno)- Ein acht Jahre alter Junge ist in Hattstedtermarsch im Kreis Nordfriesland von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Das Kind sei am Samstag plötzlich auf die Straße gelaufen, erklärte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der 79 Jahre alte Fahrer des heranfahrenden Autos habe nicht mehr bremsen können. Der Junge wurde demnach durch die Luft geschleudert und lebensgefährlich verletzt. Die genaue Unfallursache müsse noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher weiter.