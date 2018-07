Frankfurt am Main

Kroatische Fans feiern WM-Sieg mit Autokorsos

08.07.2018, 11:38 Uhr | dpa

Kroatische Fans haben in der Nacht in Frankfurt den WM-Sieg gegen Russland gefeiert. Von Ende des Spiels bis nach Mitternacht Uhr seien Autokorsos mit feiernden Fußball-Fans hupend durch Frankfurt gefahren, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Zuvor hatten 4000 Fans das Spiel beim Public Viewing in der Commerzbank-Arena gesehen. Gegen 1.00 Uhr nachts wurde nach Angaben der Polizei die letzte Straßensperrung in der Innenstadt aufgehoben. In anderen hessischen Städten sei es weitestgehend ruhig gewesen. In Kassel feierten 200 Fans friedlich auf der Fanmeile, in Wiesbaden zählte die Polizei 50 bis 60 feiernde Autofahrer.