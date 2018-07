Hademstorf

Mann gerät bei Gartenarbeit in Brand: Mit Gießkanne gelöscht

08.07.2018, 12:43 Uhr | dpa

Ein 68-Jähriger hat bei Gartenarbeiten in Hademstorf (Landkreis Heidekreis) lebensgefährliche Brandverletzungen erlitten. Der Mann wollte mit einem Gasbrenner Unkraut vernichten, als sich das Feuer wegen des trockenen Bodens schnell auf die angrenzende Rasenfläche ausbreitete. Das Feuer erfasste den 68-Jährigen, der Mann stand in Flammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein Nachbar bemerkte die Notlage und eilte zur Hilfe: Mit einem Wassereimer und einer Gießkanne konnte er den brennenden Mann löschen. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Nachbar blieb unverletzt.