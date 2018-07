Berlin

Kroatische Fans feiern Sieg gegen Russland auch in Berlin

08.07.2018, 12:46 Uhr | dpa

Freudentaumel am Berliner Kudamm und Breitscheidplatz: Etwa tausend kroatische Fans haben den Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen Russland bei der Fußball-WM gefeiert. Nach dem Abpfiff am späten Samstagabend versammelten sie sich auf dem Platz nahe dem Bahnhof Zoo in Charlottenburg, den Fußballfans traditionell als Treffpunkt für Feiern nutzen.

Rund 350 Fahrzeuge schlossen sich nach Schätzungen der Polizei zu einem Autokorso über den Kurfürstendamm und die Tauentzienstraße zusammen. "Der übliche Freudentaumel" sei weitgehend störungsfrei über die Bühne gegangen, hieß es am Sonntag von der Polizei. Vereinzelt sei Feuerwerk in die Luft geschossen worden. Anweisungen der Beamten vor Ort hätten die Teilnehmer aber rasch befolgt.

Der WM-Geheimfavorit Kroatien hatte am Samstagabend die Viertelfinalpartie gegen Russland 4:3 nach einem Elfmeterschießen gewonnen. Damit steht das kleine, am Mittelmeer gelegene Land mit seinen rund 4,1 Millionen Einwohnern zum zweiten Mal in seiner Geschichte in einem WM-Halbfinale. Am Mittwoch trifft das Team nun auf England.