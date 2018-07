Offenbach am Main

Tief "Gislinde": Böen und leichte Schauer im Nordwesten

08.07.2018, 12:50 Uhr | dpa

Das Tiefdruckgebiet "Gislinde" lässt zum Wochenanfang den Wind an den norddeutschen Küstengebieten deutlich auffrischen. An der See werden starke bis stürmische Böen erwartet. Auch einige Schauer sind möglich, die aber wenig ergiebig ausfallen werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Mehr und stärker könnte es in der Nacht zum Dienstag regnen. Und in der Küstennähe kann es auch gewittern. "Ab der zweiten Wochenhälfte verstärkt sich wieder der Hochdruckeinfluss und die Temperatur steigt fast flächendeckend über die Marke von 25 Grad hinaus", prognostizierte Florian Bilgeri vom DWD in Offenbach.