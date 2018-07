Aue

Meyer: Aue soll für Gegner schwerer ausrechenbar sein

08.07.2018, 13:07 Uhr | dpa

Sechs Testspiele, sechs Siege bei einem Torverhältnis von 83:2: die nackten Zahlen lassen vermuten, dass es beim Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue in der Vorbereitung auf die neue Saison schon rund läuft. Doch der neue Trainer Daniel Meyer weiß den Leistungsstand seiner Mannschaft nach zwei Wochen Training richtig einzuordnen. Zum einen waren die zumeist niederklassigen Gegner kein richtiger Gradmesser, zum anderen hat der 38-jährige Fußball-Lehrer noch einige Schwachstellen erkannt. Sichtbar wurden diese am Samstag auch beim 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den Halleschen FC. Der Drittligist verlangte den Auern alles ab. "Wir wurden defensiv bisher kaum gefordert. Mit den Automatismen, die wir in den Spielen gegen die unterklassigen Gegner zeigen konnten, hatten wir gegen Halle durchaus ein paar Probleme", sagte Meyer. "Vor allem dann, wenn wir aggressiv angelaufen wurden, fehlte uns manchmal der Mut. Im Spiel gegen den Ball waren wir uns nicht immer einig, ob wir attackieren oder ob wir abwarten sollen. Wir nehmen jedenfalls viele Dinge mit, die wir im Trainingslager bearbeiten können." Ab Mittwoch setzt der Zweitligist im österreichischen Bad Leonfelden die Vorbereitung fort. Dann soll weiter am Feinschliff gebastelt werden. "Wir haben in den ersten zwei Wochen an grundlegenden Dingen gearbeitet und viele Sachen ausprobiert. Wir wollten ein Verständnis dafür bekommen, wie wir zukünftig Fußball spielen wollen. Dabei habe ich schon viele gute Ansätze gesehen", sagte Meyer, der sein Team in den ersten Tests oftmals in einer 3-5-2-Formation spielen ließ.

"Das ist das Grundsystem, aus dem wir agieren wollen. Wir möchten in Zukunft nicht mehr so leicht ausrechenbar sein. Deshalb steht auch die Viererkette auf unserem Programm", erklärte Meyer. Er hatte registriert, dass sich die Auer vor einem Jahr unter dem damaligen Coach Thomas Letsch schwer taten, dieses System umzusetzen. "Das war letztes Jahr durchaus ein Problemthema. Ich bin aber kein Freund von einer Fünferkette. Wir wollen den Jungs im Trainingslager das Gefühl geben, dass es funktioniert. Am Ende wäre es schon lächerlich, wenn wir behaupten, dass wir als Zweitligamannschaft nicht in der Lage sind, mit Viererkette zu spielen", sagte Meyer, der mit den FCE-Verantwortlichen weiter Ausschau nach Verstärkungen hält. Vor allem Torjäger Pascal Köpke, der zu Bundesligist Hertha BSC gewechselt ist, muss noch ersetzt werden. "Der Markt ist im Moment extrem kompliziert. Bei vielen Spielern, die wir spannend finden, scheitern wir oftmals an den Gehaltsdimensionen. Wir prüfen dennoch weitere Optionen. Ich rechne aber nicht damit, dass wir vor dem Trainingslager noch Vollzug melden können", sagte Meyer.