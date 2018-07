Berlin

Auto fährt in Gegenverkehr: Fünf Schwerverletzte

08.07.2018, 15:55 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Berlin-Schmöckwitz sind zwei Kinder und drei Erwachsene schwer verletzt worden. Der Wagen eines 32-jährigen Mannes geriet am Samstagnachmittag auf der Straße Adlergestell in den Gegenverkehr, wie ein Polizeisprecher am Sonntag mitteilte. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Eines der Fahrzeuge geriet in Brand. Die Flammen konnten mit einem Feuerlöscher bekämpft werden. Im Wagen des 32-Jährigen saßen demnach seine 31 Jahre alte Beifahrerin und die gemeinsamen Kinder, eine zweijährige Tochter und ein vier Monate alter Sohn. Alle Vier wurden schwer verletzt.

Auch der 78-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens erlitt schwere Verletzungen. Die Verunglückten wurden mit Rettungswagen in Kliniken gebracht. Ein Hubschrauber war unterwegs. Er wurde jedoch nicht mehr zum Transport der Verletzten benötigt. Warum der Wagen in den Gegenverkehr fuhr, war zunächst unklar.

Zunächst hatte es geheißen, bei dem Unfall seien drei Menschen verletzt worden und er habe sich auf dem Schmöckwitzer Damm ereignet. Die Berliner Feuerwehr korrigierte diese Angaben später.