Berlin

Maskierter Mann überfällt Spätkauf

08.07.2018, 16:38 Uhr | dpa

Ein maskierter Mann hat einen Spätkauf in Berlin-Moabit überfallen und Geld aus der Kasse gestohlen. Der Unbekannte stürmte am Sonntagmorgen das Geschäft an der Turmstraße, wie die Polizei mitteilte. Er war demnach mit einem Messer bewaffnet und attackierte einen 32-jährigen Ladenmitarbeiter sofort mit Pfefferspray. Während der Mitarbeiter aus dem Verkaufsraum flüchtete, griff der Maskierte Geld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er unerkannt zu Fuß in Richtung Stromstraße. Der Angestellte wurde an den Augen verletzt und musste in einer Klinik versorgt werden.