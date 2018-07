Bad Zwesten

Motorrad fährt auf Auto auf und stirbt

08.07.2018, 17:56 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall in Bad Zwesten im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ist ein 33 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Er prallte am Sonntagnachmittag gegen ein vor ihm fahrendes Auto, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen habe an einer Einmündung halten müssen. "Dies erkannte der Kradfahrer offenbar zu spät", teilten die Beamten mit. Bei dem Sturz zog sich der Biker so schwere Verletzungen zu, dass er im Rettungswagen starb. Die Staatsanwaltschaft habe zur Klärung der Unfallursache einen Gutachter zur Unfallstelle beordert.