Darmstadt verabschiedet sich mit Sieg ins Trainingslager

08.07.2018, 18:00 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat auch sein drittes Testspiel ohne Gegentor gewonnen. Gegen den Verbandsligisten FC Hanau 93 gab es am Sonntag ein 9:0 (4:0). Die Treffer erzielten Wilson Kamavuaka, Marvin Mehlem und Nachwuchsmann Luca Gelzleichter (jeweils zwei Tore) sowie Joevin Jones, Tobias Kempe und Terrence Boyd. Nach dem Spiel reiste die Mannschaft in ein achttägiges Trainingslager in Lautenbach im Schwarzwald.