Kummerfeld

Zwei Bewohner bei Brand in Einfamilienhaus verletzt

08.07.2018, 18:26 Uhr | dpa

Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Kummerfeld (Kreis Pinneberg) sind am Sonntag zwei Bewohner verletzt worden. Anrufer, die den Notruf wählten, hätten von einer Explosion berichtet, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands. "Es ist noch unklar, ob es tatsächlich eine Explosion gab." Nach Angaben des Sprechers stand der Wintergarten beim Eintreffen der Einsatzkräfte in Flammen. Das Feuer habe dann auf das Dach übergegriffen.

Ein Nachbar, der selbst Feuerwehrmann ist, brachte demnach die beiden Bewohner in Sicherheit. Die Frau wurde nach Angaben des Sprechers in ein Krankenhaus eingeliefert, der Mann am Ort behandelt. "Das Feuer im Wintergarten ist gelöscht", sagte der Sprecher am frühen Abend. Nun müsse das Dach geöffnet werden, um dort das Feuer zu löschen. "Eine Gefahr für Nachbarhäuser und Personen besteht nicht", sagte er. 80 Feuerwehrleute waren am frühen Abend am Ort. Die Brandursache war zunächst unklar.