Nürnberg

Bundesliga-Aufsteiger Nürnberg gewinnt ersten Sommertest

08.07.2018, 19:44 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg hat fünf Tage nach dem Trainingsstart das erste Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Der Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga setzte sich am Sonntag beim FSV Erlangen-Bruck mit 5:2 (3:1) durch. Die Tore für den Favoriten erzielten Edgar Salli, Mikael Ishak, Nachwuchsspieler Nils Piwernetz, Neuzugang Törles Knöll und Adam Zdrelak.

"Nach neun Trainingseinheiten in den letzten Tagen und der langen Pause im Sommer war das heute schon ein harter Ritt", sagte Trainer Michael Köllner. "In den ersten paar Auftritten läuft es immer nicht ganz so rund, das ist normal. Wichtig war, dass wir gut durch das Spiel gekommen sind. Mir hat gefallen, dass die Mannschaft sich gut bewegt hat und alle versucht haben, die Trainingsinhalte umzusetzen."