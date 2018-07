Bad Langensalza

Handball-Supercup der Frauen in Nordhausen

08.07.2018, 20:33 Uhr | dpa

Die Handball Bundesliga der Frauen hat den diesjährigen Supercup für den 1. September in Nordhausen angesetzt. Das teilte der deutsche Meister Thüringer HC am Sonntagabend mit. Der siebenmalige nationale Titelträger trifft dann in der Wiedigsburghalle auf Pokalsieger VfL Oldenburg. In der Partie wird der erste Titel der neuen Saison vergeben. Die Bundesliga-Punktspiele beginnen eine Woche später.