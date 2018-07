Hambrücken

Brand bei Erntearbeiten: Feuerwehrmann verletzt

08.07.2018, 21:07 Uhr | dpa

Bei Löscharbeiten auf einem Feld im Landkreis Karlsruhe hat sich am Sonntag ein Feuerwehrmann verletzt. Der 35-Jährige sei mit einer Rauchgasvergiftung und Erschöpfung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte der Kreisfeuerwehrverband am Abend mit. Das Feuer war bei Erntearbeiten in der Nähe von Hambrücken ausgebrochen. Insgesamt habe eine Fläche von rund 35 000 Quadratmetern gebrannt - so groß in etwa wie drei Fußballfelder.

"Die Flammen erfassten auch eine auf dem Feld stehende Gartenhütte und mehrere Bäume", berichtete die Feuerwehr. Die Hitze und der Funkenflug seien so enorm gewesen, dass die Flammen über einen Feldweg hinweg auf den Grünstreifen einer Straße übergriffen hätten. "Ein Übergriff der Flammen auf den angrenzenden, dicht bewachsenen Wald konnten die Einsatzkräfte verhindern", so die Feuerwehr.