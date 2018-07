Ludwigshafen am Rhein

Straßenbahn in Ludwigshafen entgleist

08.07.2018, 21:25 Uhr | dpa

Eine Straßenbahn ist am Sonntagnachmittag in Ludwigshafen entgleist. Fahrgäste saßen zu dem Zeitpunkt nicht in der Bahn. Wie die Polizei weiter mitteilte, war zunächst unklar, weshalb ein Waggon beim Abbiegen aus den Gleisen sprang. Das sei Gegenstand der weiteren Untersuchungen. "Nach drei Stunden waren alle Waggons wieder in den Gleisen, und die Straßenbahn konnte ihre Fahrt fortsetzen", so die Polizei. Verletzt wurde niemand. Bei dem Vorfall wurde die Fahrbahn an der Sternstraße beschädigt.