Berlin

Tödlicher Raubüberfall auf Spätkauf: Prozess beginnt

09.07.2018, 01:10 Uhr | dpa

Das Landgericht und die Staatsanwaltschaft in Berlin. Foto: Jens Kalaene/Archiv (Quelle: dpa)

Wegen Beteiligung an einem Raubüberfall in Berlin-Wilmersdorf, bei dem der Sohn einer Spätkauf-Inhaberin getötet worden war, stehen drei Angeklagte vom heutigen Montag an vor dem Berliner Landgericht. Einem 23-Jährigen wird vorgeworfen, Mitinitiator des Verbrechens gewesen zu sein. Mitangeklagt sind zwei junge Frauen, die das Umfeld abgesichert haben sollen. Die Tat hätten zwei flüchtige Haupttäter ausgeführt. Als das Opfer seiner bedrohten Mutter helfen wollte, sei der 21-Jährige durch einen Messerstich getötet worden. Der Prozess um räuberische Erpressung mit Todesfolge war im ersten Anlauf wegen Erkrankung einer Angeklagten gescheitert.