Mainz

Brutale Überfälle auf Privathäuser: Prozess in Mainz

09.07.2018, 01:14 Uhr | dpa

Nach zwei brutalen Überfällen auf Privathäuser in Nieder-Olm (Kreis Alzey-Worms) und Remagen (Kreis Ahrweiler) beginnt heute vor dem Mainzer Landgericht der Prozess gegen einen 29-Jährigen. Der wegen schweren Raubes angeklagte Rumäne soll die zwei Taten im September 2015 gemeinsam mit drei Komplizen begangen haben. Die Räuber fesselten laut Gericht in beiden Fällen Hausbewohner und bedrohten sie. In Nieder-Olm soll die Bande seinerzeit Beute im Wert von 6000 Euro gemacht haben, in Remagen gar von 100 000 Euro.

Der nun in Mainz angeklagte Mann sitzt in Untersuchungshaft und hat sich dem Gericht zufolge bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ein Mittäter war schon 2017 zu vier Jahren Haft verurteilt worden, weitere Komplizen müssen sich vor dem Landgericht Koblenz verantworten.