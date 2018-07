Leipzig

RB Leipzig startet mit öffentlicher Einheit

09.07.2018, 01:26 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig absolviert am heutigen Montag die erste Trainingseinheit auf Rasen. Der erste offizielle Auftritt des Teams auf dem Trainingsgelände ist öffentlich, wie der Verein am Sonntag mitteilte. Zuvor hatten die Spieler von Donnerstag bis Samstag Leistungstests und sportärztliche Untersuchungen absolviert. Bis zur ersten Einheit soll der neue Trainer präsentiert werden. Möglicherweise wird der Amerikaner Jesse Marsch den Posten für eine Saison übernehmen, ehe ab Sommer 2019 der noch bei 1899 Hoffenheim unter Vertrag stehende Julian Nagelsmann übernimmt. Der 44-Jährige Marsch war am Freitag bei Schwesterclub New York Red Bulls als Chefcoach verabschiedet worden.