Hamburg

Beth Ditto kommt mit "Fake Sugar" nach Deutschland

09.07.2018, 04:43 Uhr | dpa

Lange war Beth Ditto Frontfrau und Aushängeschild der US-Band Gossip. Deren Titel "Heavy Cross" war in Deutschland fast 100 Wochen lang in den Single-Charts. Nach Auflösung des Trios legte die Sängerin, die auch für ihre schillernden Outfits bekannt ist, einen Solo-Neustart hin. Sie ging auf große Tour und veröffentlichte im vergangenen Sommer ihr Album "Fake Sugar".

Für drei Konzerte ist die 37-Jährige in den nächsten zwei Wochen in Deutschland unterwegs – den Auftakt macht am heutigen Montagabend das Stadtpark-Open-Air in Hamburg. Weitere Konzerte gibt sie in Hannover und Münster. Auch ein Festivalauftritt steht nach ihrer Teilnahme bei Rock am Ring wieder an, diesmal in Singen beim Hohentwiel Festival.