Augsburg

Augsburger Caritas-Gebäude steht in Flammen: Ursache unklar

09.07.2018, 05:10 Uhr | dpa

Ein Gebäude des katholischen Hilfswerks Caritas ist am Sonntagabend in Augsburg aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten. Bei dem Feuer seien neben der unbewohnten Gewerbeeinrichtung auch mehrere Fahrzeuge auf dem Gelände in Mitleidenschaft gezogen worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Zunächst gab es keine Angaben zu Verletzten oder zur Schadenshöhe. Die Feuerwehr versuchte noch am späten Abend, das Feuer zu löschen. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand berichtet.