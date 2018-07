Schwerin

Linke: Job im Tierheim als Chance für Langzeitarbeitslose

09.07.2018, 06:00 Uhr | dpa

Die Tierheime in Mecklenburg-Vorpommern brauchen nach Ansicht der Linksfraktion im Landtag mehr Unterstützung - finanziell wie personell. "Aus unserer Sicht wäre die Arbeit in Tierheimen besonders gut geeignet für eine Beschäftigung auf dem sozialen Arbeitsmarkt", sagte die umweltpolitische Sprecherin der Fraktion, Mignon Schwenke. Dies wäre eine Chance und sinnvolle Beschäftigung für Langzeitarbeitslose, die ungefördert am Arbeitsmarkt keine Chance mehr haben. Arbeit gäbe es bei der Versorgung und Vermittlung der Tiere, als Bezugsperson oder für die Pflege der Anlagen. Für die Tierheime forderte sie zudem mehr finanzielle Unterstützung. Nach den Worten der Vorsitzenden des Tierschutzbundes im Land, Kerstin Lenz, kostet der Betrieb der 20 Tierheime 1,4 Millionen Euro im Jahr. "400 000 Euro kommen von den Kommunen, eine Million müssen wir erbetteln."