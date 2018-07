Erfurt

Übergangsfrist für den Rauchmeldereinbau endet in Thüringen

09.07.2018, 06:39 Uhr | dpa

Ein Rauchmelder in einem Hausflur. Foto: Martin Gerten/Archiv (Quelle: dpa)

Zehntausende Wohnungen in Thüringen sind mit Rauchmeldern ausgerüstet worden. Die Nachrüstung bestehender Wohnungen mit den kleinen Geräten komme gut voran, sagten Vertreter der Thüringer Wohnungs- und Immobilienwirtschaft auf Anfrage. "Wir sind auf der Zielgeraden", sagte ein Sprecher des Wohnungswirtschaftsverbandes, der mehr als 265 000 Wohnungen im Land bewirtschaftet. Auch nach Einschätzung des Immobilienverbandes sowie der Eigentümerschutzgemeinschaft Haus&Grund ist der Einbau der Rauchwarner, die Leben retten können, weit fortgeschritten.

Die Frist zur Nachrüstung von Wohnungen mit Rauchmeldern läuft in Thüringen Ende Dezember aus. Der Landtag in Erfurt hatte 2014 die Rauchmelderpflicht für bestehende Wohnungen beschlossen. Für Neubauten sind die Warner ohnehin Pflicht. Jährlich erleiden Hunderte Menschen in Thüringen Rauchgasvergiftungen, weil Brände nicht rechtzeitig bemerkt werden.