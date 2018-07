Stuttgart

NSU-Ausschuss in den Endzügen

09.07.2018, 06:56 Uhr | dpa

Nach rund zweijähriger Arbeit geht der NSU-Untersuchungsausschuss im Landtag seinem Ende entgegen. Die öffentlichen Zeugenbefragungen sind abgeschlossen - in diesem Herbst soll der Abschlussbericht vorgelegt werden. Grüne, CDU, SPD und FDP haben keine Zweifel daran, dass die NSU-Mitglieder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos die Polizistin Michèle Kiesewetter am 25. April 2007 in Heilbronn ermordeten. Grünen-Obmann Jürgen Filius sagte dazu: "Wir haben keine Belege, dass andere Personen ihnen Unterstützung geleistet haben, weder vor der Tat, am Tattag selbst noch danach im Untergrund, wir können diese jedoch nicht ausschließen."

Für die AfD gibt es hingegen keine eindeutigen Beweise für die Täterschaft des Trios in dem Fall. AfD-Obfrau Christina Baum beklagte, die anderen Fraktionen hätten andere Ermittlungsansätze nicht unterstützt. Wiederholt war spekuliert worden, Kiesewetter könnte auf der Theresienwiese bei einem Waffengeschäft von Islamisten dazwischengeraten sein. Dafür gab es im Ausschuss aber keine Belege.

Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass die Rechtsterroristen des "Nationalsozialistischen Untergrundes" (NSU) für zehn Morde zwischen 2000 und 2007 verantwortlich sind. Das Oberlandesgericht München will am Mittwoch das Urteil gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe sprechen. Mundlos und Böhnhardt hatten sich selbst getötet.