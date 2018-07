Budenheim

Auto fährt in Wohnhaus: Fahrer schwer verletzt

09.07.2018, 07:21 Uhr | dpa

Beim Abbiegen ist ein Autofahrer in Budenheim im Kreis Mainz-Bingen von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Ecke eines Hauses gefahren. Der Mann musste nach dem Unfall am frühen Montagmorgen verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Das Gebäude wurde so stark beschädigt, dass es zunächst durch Pfeiler abgestützt werden musste. Die Polizei sprach von einer sechsstelligen Schadenssumme.