Kiefersfelden

Blockabfertigung: langer Stau an der Grenze zu Österreich

09.07.2018, 08:04 Uhr | dpa

Die Blockabfertigung von Lastwagen auf der österreichischen Seite der Inntalautobahn hat am Montagmorgen einen langen Stau in Bayern verursacht. Am Grenzübergang Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim auf der A93 stauten sich kilometerlang Autos und Lkws. "Der Stau begann gegen 5.00 Uhr mit rund fünf Kilometern und beträgt nun rund 15 Kilometer", sagte eine Polizeisprecherin am Montagmorgen.

Die Blockabfertigung ist Teil von am Montag startenden fünftägigen Kontrollen an der Grenze zu Deutschland und Italien. Österreich will damit die Sicherheit und Ordnung während Veranstaltungen seiner EU-Ratspräsidentschaft garantieren. Am 12. und 13. Juli treffen sich die EU-Innenminister in Innsbruck.