Halle-Neustadt

Mann entblößt sich in Halle vor zwei Frauen

09.07.2018, 08:21 Uhr | dpa

Ein 52-jähriger Mann soll sich am Sonntagabend vor zwei Frauen entblößt haben. Die beiden Frauen saßen auf einer Parkbank in Halle-Neustadt, als der Mann sie belästigte, wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte. Die Frauen riefen die Polizei. Die Beamten konnten den mutmaßlichen Täter wenig später festnehmen. Es wird ermittelt, ob er in Zusammenhang mit einem anderen Fall von Exhibitionismus steht. Am Samstag hatten zwei Frauen am Bruchsee ebenfalls einen Exhibitionisten gemeldet.