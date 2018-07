Sassenburg

Tödlicher Unfall: Auto rammt Radfahrer

09.07.2018, 08:29 Uhr | dpa

Ein Fahrradfahrer ist in Stüde (Landkreis Gifhorn) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 62-Jährige war am Sonntag mit seinem Fahrrad auf einer Landstraße unterwegs, als ihn ein von hinten kommender Autofahrer mit seinem Wagen rammte. Der Radfahrer sei erst auf das Auto und anschließend auf den Boden geprallt, sagte die Polizei am Montag. Trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen des Unfallfahrers und des Rettungsdienstes starb der 62-Jährige noch am Unfallort.