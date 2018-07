Stuttgart

Lehrerarbeitslosigkeit in den Sommerferien im Südwesten

09.07.2018, 10:15 Uhr | dpa

Baden-Württemberg schickt während der Sommerferien jedes Jahr Hunderte Lehrer in die Arbeitslosigkeit. Im Vergleich der Bundesländer belegt der Südwesten sogar den Spitzenplatz: Im Sommer 2017 verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit deutschlandweit rund 4900 Arbeitslosmeldungen von Lehrern. Davon entfielen 1680 auf Baden-Württemberg, 860 auf Bayern und 470 auf Niedersachsen. Die anderen Bundesländer liegen mit ihren Zahlen darunter. Das geht aus einem Bericht der Arbeitsagentur hervor. Nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Ländern sind vor allem Vertretungslehrer im Angestelltenverhältnis betroffen.

Die Bildungsgewerkschaft GEW forderte, diese Praxis zu beenden. Befristet beschäftigte Lehrer müssten über die Sommerferien bezahlt werden. "Das hatten in der Vergangenheit in den Wahlkämpfen Grüne, CDU, SPD und FDP versprochen, aber bisher nie eingelöst", sagte die baden-württembergische GEW-Vorsitzende Doro Moritz. Auch die "Bild"-Zeitung, die "Heilbronner Stimme" und der "Mannheimer Morgen" berichteten am Montag über das Thema.

Ein Sprecher des Kultusministeriums entgegnete, es handele sich um Vertretungslehrer, die bei längeren Krankheiten oder Ausfällen durch Mutterschutz und Elternzeit einsprängen. "Befristete Verträge können nur bis zum Ende des jeweils laufenden Schuljahres geschlossen werden, da sie an den konkreten Vertretungsbedarf geknüpft sind." Eine Durchbezahlung der Vertretungslehrer über die Sommerferien würde Baden-Württemberg nach seinen Worten 12,5 Millionen Euro kosten.