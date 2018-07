Bis zu 1000 neue Jobs

Chinesen wollen Batteriezellen in Erfurt bauen

09.07.2018, 13:32 Uhr | nhr, t-online.de

CATL steht für Contemporary Amperex Technologie Co. Limited. Das Unternehmen mit Sitz in Ningde in der Provinz Fujian ist Chinas größter Hersteller von Lithium-Ionen-Akkus. (Quelle: dpa)